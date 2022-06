Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/06/2022 10:30

Rio - A situação de Paulo Sousa no comando do Flamengo é extremamente delicada, porém, o português não tem deixado de se posicionar no clube carioca. De acordo com informações da jornalista Isabelle Costa, o treinador voltou a pedir a contratação de reforços para o segundo semestre.

De acordo com o treinador, o Rubro-Negro precisa se reforçar para melhorar o seu rendimento. As prioridades para Paulo Sousa seriam a contratação de um volante e de um meia que atue pela direita. Além disso, caso Marinho, que vem tendo poucas oportunidades, deixe o Flamengo, o comandante também quer uma reposição para o ataque.

Desde que chegou ao Flamengo, Paulo Sousa recebeu quatro reforços: os zagueiro Pablo e Fabrício Bruno, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Marinho. Com rendimento abaixo do esperado, o português vive momento de grande pressão no comando do Rubro-Negro.