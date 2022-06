Leonardo Jardim - AFP

Leonardo JardimAFP

Publicado 08/06/2022 16:03

O Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Leonardo Jardim, de 47 anos. O lusitano estava sem clube desde fevereiro, quando deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, após o Mundial de Clubes.



De acordo com a imprensa lusitana, Jardim assinou com o clube do Oriente Médio um contrato válido por apenas uma temporada. O comandante receberá um salário de 4 milhões de euros (quase R$ 21 milhões na cotação atual) por este período.

O principal trabalho da carreira de Leonardo Jardim foi no Monaco, entre 2014 e 2018. Na ocasião, o treinador conduziu o time francês a uma semifinal de Champions League. Ele teve mais uma passagem pela equipe do principado, em 2019, mas não repetiu o sucesso.



Além de Monaco e Al-Hilal, Leonardo Jardim também já passou por Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga e Sporting, todos de Portugal, e pelo Olympiacos, da Grécia.