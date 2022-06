Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - Recém-chegado ao Flamengo, o lateral Ayrton Lucas já pode estar de saída. De acordo com o portal italiano "Corriere Dello Sport", o jogador, que está emprestado ao Rubro-Negro pelo Spartak Moskou até o fim do ano, entrou na mira do Bologna-ITA.