Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/06/2022 09:00 | Atualizado 09/06/2022 09:04

Rio - Após a derrota para o Bragantino por 1 a 0 na última quarta-feira, em São Paulo, o Flamengo decidiu pela demissão de Paulo Sousa. O entendimento dos dirigentes rubro-negros é de que o trabalho do português chegou ao fim. No entanto, o clube ainda estuda o momento certo de oficializar a decisão.

O Rubro-Negro busca um novo nome para substituir o comandante e também precisará pagar uma multa para rescindir o contrato de Paulo Sousa. O valor é avaliado em cerca de R$ 7 milhões. No entanto, a decisão está tomada, já que a avaliação é bastante negativa pelo baixo rendimento da equipe nos últimos jogos.

Paulo Sousa foi contratado pelo Flamengo no começo da temporada e abriu mão de comandar a Polônia na Copa do Mundo de 2022 para dirigir o clube. No entanto, o seu trabalho acabou não rendendo os frutos esperados. O técnico deixará o Rubro-Negro, nem nenhum título, e com dois vice-campeonatos: Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

Sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo entrou em campo em 32 partidas, sendo 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. O aproveitamento do português no comando do Rubro-Negro é de 66%.