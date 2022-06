Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 08/06/2022 16:30

Rio - O zagueiro Bruno Viana, de 27 anos, defendeu o Flamengo no ano passado. Atento ao momento atual de crise envolvendo o técnico Paulo Sousa, o jogador opinou sobre a turbulência nos bastidores do clube carioca. Ele apontou um problema que acaba sendo potencializando as crises no Rubro-Negro.

"Infelizmente todo mundo sabe o que se passa dentro do Flamengo, o que acho errado. O que acontece no CT e no nosso ambiente não deveria sair, mas é normal no Brasil. É futebol...", afirmou em entrevista ao portal da "ESPN".

Emprestado pelo Braga ao Flamengo, Bruno Viana atuou em 38 partidas e fez um gol pelo clube carioca. Atualmente, o brasileiro está no Wuhan Yangtze River, da China, também por empréstimo.