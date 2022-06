Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/06/2022 12:22

Rio - Apesar da decisão de demitir o treinador Paulo Sousa após a derrota para o Bragantino por 1 a 0 na última quarta-feira, em São Paulo, o português deverá comandar o treino da equipe nesta quinta, às 16h, em Atibaia. A atividade marca o começo da preparação do clube carioca para o duelo de sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela Séria A do Brasileirão. A informação é do jornalista Rafael Mello.

O Flamengo estaria avaliando a forma de desligar o treinador. A opção mais próxima de um técnico interino é Mário Jorge, que dirige a equipe sub-20. O treinador está comandando o trabalho de preparação no Ninho para as quartas de final do Estadual da categoria diante do Botafogo, no próximo sábado.

De acordo com o portal "Coluna do Fla", mesmo em fim de ciclo no Flamengo, Paulo Sousa deve viajar para Porto Alegre. Porém, caso o clube carioca encontre um substituto antes do dia do jogo contra o Inter, no sábado, às 21h, o português será desligado oficialmente do comando do clube carioca.