Publicado 09/06/2022 13:24

Andreas comemorando o gol sobre o Fluminense Alexandre Vidal/Flamengo Rio - Após pedir as chegadas de Bruno Henrique e Willian Arão ao Fenerbahçe, Jorge Jesus tem um novo alvo no elenco do Flamengo: Andreas Pereira. De acordo com a "ESPN", o clube turco, a pedido do treinador, procurou o Manchester United, dono dos direitos do atleta, para tentar contratar o meia.

Apesar de ver com bons olhos a chance de trabalhar com Jesus no Fenerbahçe, Andreas já foi informado que terá uma nova chance de mostrar seu futebol no Manchester United durante a pré-temporada na Tailândia e Austrália. Com o contrato de empréstimo perto de se encerrar, o Flamengo não irá exercer o direito de compra do jogador.

Andreas Pereira ainda tem mais um ano de contrato com o Manchester United. O clube inglês tem a intenção de negociá-lo por 8 milhões de euros (R$ 41,7 milhões).