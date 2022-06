Dorival Júnior - GILVAN DE SOUZA / FLAMENGO

Dorival JúniorGILVAN DE SOUZA / FLAMENGO

Publicado 09/06/2022 13:15

Rio - Sem oficializar a saída de Paulo Sousa, o Flamengo já começa a avaliar possíveis nomes para substituir o treinador. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", Dorival Júnior, que dirige o Ceará, tem boa aceitação da diretoria rubro-negra e pode assumir o cargo na vaga do comandante português.

Dorival foi o último treinador do Flamengo na gestão Bandeira de Mello. Ele assumiu o Rubro-Negro na reta final do Brasileirão de 2018 e levou o clube carioca ao vice-campeonato nacional. No ano seguinte, Rodolfo Landim assumiu e optou por contratar Abel Braga. Em 2019, Dorival Júnior fez um acordo com o Flamengo para receber cerca de R$ 13 milhões a que tinha direito.

Apesar do nome do treinador do Ceará agradar, o Flamengo também vem avaliando opções do mercado europeu. Cuca também está sendo avaliado, mas o ex-técnico do Atlético-MG teria projetos pessoais que arrastariam a negociação e o Flamengo deseja uma solução urgente.

Em contato com o site "globoesporte.com", o presidente do clube nordestino, Robinson de Castro, negou qualquer contato do Rubro-Negro pelo treinador. Dorival vive um bom momento no clube cearense, classificando a equipe para as oitavas de final da Sul-Americana, da Copa do Brasil e faz uma campanha de recuperação na Série A.