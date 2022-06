Paulo Sousa deve ser demitido - LEONARDO SGUACABIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/06/2022 14:40

Rio - O Flamengo tomou a decisão de demitir o treinador Paulo Sousa, mas não possui um técnico interino para assumir a equipe para o próximo jogo de sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio. Para completar essa lacuna, o jornalista Renato Maurício Prado sugeriu efetivar o lateral-esquerdo Filipe Luís no comando interino, já que acredita que o jogador é extremamente inteligente e vem se preparando para exercer a função.

"Eu gosto da ideia do Filipe Luís (treinar o time) interinamente. Primeiro porque ele é um cara muito inteligente e antenado em coisas de treinamento, tanto que ele contou ter todos os treinamentos do Jorge Jesus anotados, e deve ter os do Simeone também. Não acho que é uma ideia ruim", disse em seu canal no YouTube.

Em entrevista à rádio "Cadena SER", Filipe Luís indicou que se aposentará no Flamengo, e que depois pretende se tornar técnico profissional. Por isso, foi projetado um retorno ao Atlético de Madrid, para ser auxiliar do treinador Diego Simeone.

"Tudo caminha para eu me aposentar no Flamengo e depois continuar no futebol em uma carreira de treinador. Acredito que a minha nova fase no Atlético seja na comissão técnica, quando o Cholo (Simeone) me chamar", disse o lateral.