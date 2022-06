Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 09/06/2022 15:22

Thiago Scuro Divulgação Rio - Após fechar a contratação do técnico Dorival Junior para o lugar de Paulo Sousa, o Flamengo segue se movimentando nos bastidores. De acordo com o colunista Bruno Andrade, do "UOL", o Rubro-Negro analisa a contratação de Thiago Scuro, diretor executivo do Red Bull Bragantino.

Scuro chegaria para ser diretor de futebol e trabalhar ao lado de Marcos Braz e Bruno Spindel. O Flamengo deseja ter um nome forte no cargo e também já analisou o nome do português José Boto, atualmente no PAOK.

A chegada de Thiago é um antigo desejo do Flamengo. O nome do dirigente foi cotado para assumir o lugar de Rodrigo Caetano, em 2016. Na época, ele estava no Cruzeiro.