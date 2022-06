Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quer primeiro resolver problema de penhora - Gilvan de Souza/Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quer primeiro resolver problema de penhoraGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/06/2022 15:22

Rio - Único reforço do ataque do Flamengo para 2022, Marinho não conseguiu desenvolver seu futebol no clube carioca. De acordo com informações do jornalista Gabriel Sá, da Joven Pan, o Rubro-Negro deseja negociar o ex-jogador do Santos, porém, vem priorizando o mercado externo e dificultando uma possível transferência para o São Paulo.

Marinho Marcelo Cortes / Flamengo

O clube paulista teria interesse no jogador, mas o Flamengo estaria querendo receber em troca um valor que compense o investimento feito pelo clube para tirar Marinho do Santos. O Rubro-Negro desembolsou cerca de R$ 7 milhões no começo da temporada.

Marinho, de 32 anos, foi contratado pelo Flamengo em 2022. Ao todo, o atacante atuou em 19 partidas, fez um gol e deu duas assistências. Antes de chegar ao clube, o jogador defendeu Santos, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Grêmio.