Cuca deixou o Atlético-MG após conquistar o Brasileirão - AFP

Publicado 09/06/2022 18:04

Rio - Dorival Júnior será o novo técnico do Flamengo, mas não foi a primeira opção da diretoria para substituir Paulo Sousa. De acordo com o "UOL", antes de acertar com o atual técnico do Ceará, o Rubro-Negro procurou Cuca, mas ouviu uma negativa do treinador.

A aproximação com Cuca foi feita pelo presidente Rodolfo Landim. No entanto, o treinador, atual campeão brasileiro com o Atlético-MG, não se mostrou disposto a assumir um trabalho no meio do ano. Na tarde desta quinta-feira, o técnico divulgou um comunicado explicando sua posição de não trabalhar em 2022.

"Além de estar totalmente voltado e entregue a esse meu projeto social, já tinha desenvolvido a ideia de acompanhar a preparação de algumas seleções nesse ano de Copa do Mundo. Sem falar que estarei no Qatar para acompanhar o Mundial de perto. Continuo com o meu pensamento de só assumir um novo projeto na próxima temporada", disse Cuca.

Diante da negativa, o Flamengo passou a trabalhar com os nomes de Dorival Júnior, Juan Pablo Vojvoda e Maurício Barbieri, mas acabou optando pelo primeiro.

Oficialmente, o técnico do Flamengo ainda é Paulo Sousa. O português não foi informado de sua demissão e comandou normalmente o treino desta quinta-feira em Atibaia, onde a equipe se prepara para enfrentar o Internacional, no sábado.