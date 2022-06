Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo/2018/Arquivo

Dorival Júnior é o novo técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo/2018/Arquivo

Publicado 09/06/2022 17:29

Rio - Dorival Júnior aceitou a proposta para ser o novo técnico do Flamengo e já comunicou ao Ceará que deixará o clube. No entanto, em entrevista ao programa Baita Amigos, do canal BandSports, no ano passado, o treinador se orgulhou de jamais ter aceitado uma proposta de outro time enquanto estava empregado.

“Eu nunca tive uma oportunidade fora do país. Por incrível que pareça, as quatro vezes que tive essa oportunidade eu estava trabalhando. Eu nunca deixei os clubes. Eu não faço isso”, disse o treinador na época.

Esta será a terceira passagem de Dorival Júnior pelo Flamengo. A primeira delas aconteceu entre 2012 e 2013, enquanto a segunda se deu no segundo semestre de 2018. Apesar do acerto entre as partes, a demissão de Paulo Sousa ainda não foi oficializada.