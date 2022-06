Sormani, comentarista dos canais 'ESPN' - Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Sormani, comentarista dos canais 'ESPN' Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Publicado 09/06/2022 20:10 | Atualizado 09/06/2022 20:15

Rio - O comentarista Fábio Sormani, da "ESPN", acredita que o Flamengo deve fazer "uma limpa" na diretoria e também elenco para poder afastar a má fase nesta temporada. Durante o programa "ESPN F90", nesta quinta-feira (9), foi sugerido a saída de alguns medalhões da equipe rubro-negra, que estariam atrapalhando o rendimento do clube carioca.

"O Flamengo não precisa fazer isso, mas acho que está na hora de fazer uma limpa total. Sai todo mundo, Braz, Spindel, Bruno Henrique, Gabriel, Arrascaeta... até logo! Vamos começar tudo do zero, porque esse elenco também tem culpa nesse futebol medíocre e medonho que o Flamengo joga", disparou Sormani.



Após os últimos resultados do Flamengo, a diretoria decidiu demitir Paulo Sousa. A vaga deixada pelo treinador português, que já foi anunciada oficialmente nas redes sociais, será ocupada por Dorival Jr., para assumir o Rubro-negro.

No próximo sábado (11), o Flamengo enfrenta o Internacional, às 21h, no Beira Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos e na 13ª colocação na tabela da Série A, o Rubro-negro vai em busca de uma vitória importante fora de casa no torneio.