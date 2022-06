Dorival Júnior é o novo treinador do Flamengo. Foi escolhido por ser 'conciliador' e 'simples' - divulgação

Publicado 09/06/2022 19:32

Rio - Novo técnico do Flamengo, Dorival Júnior se despediu dos jogadores do Ceará na tarde desta quinta-feira, em Fortaleza. Durante a conversa com o elenco, o treinador afirmou que "ouviu seu coração" para aceitar a proposta do Rubro-Negro. A informação é do site "GE".

Apesar de só ter trabalhado no Ceará por 73 dias, Dorival era muito querido pelo elenco. No entanto, os jogadores entenderam que voltar ao Flamengo era um objetivo na carreira do treinador, que deixou o time carioca no fim de 2018.

Oficialmente, o Flamengo ainda não confirma a contratação de Dorival Júnior. O clube aguarda a assinatura do contrato para oficializa-lo como substituto de Paulo Sousa, demitido nesta quinta.