Publicado 09/06/2022 18:50

Rio - Paulo Sousa não é mais técnico do Flamengo. O Rubro-Negro anunciou oficialmente no fim da tarde desta quinta-feira a saída do treinador português, que teve sua demissão sacramentada após a derrota por 1 a 0 para o Bragantino, na última quarta. Ele foi comunicado da decisão após comandar um treino em Atibaia, onde o clube está concentrado.

Apesar de o Flamengo ainda não confirmar, Paulo Sousa será substituído por Dorival Júnior. O Rubro-Negro se acertou com o treinador, que estava no Ceará, no início da tarde desta quinta, antes de comunicar Paulo sobre sua saída.

Em pouco mais de cinco meses no comando do Flamengo, Paulo Sousa comandou a equipe em 31 partidas. Foram 19 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, com 68,8 % de aproveitamento. As atuações poucos convincentes do Rubro-Negro não agradaram a torcida.

Já sem Paulo Sousa e precisando se recuperar no Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 21h, contra o Internacional, no Beira-Rio. Ainda não se sabe se Dorival já comandará a equipe neste jogo.