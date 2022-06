Técnico Dorival Junior - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 10/06/2022 12:39

Rio - O Ceará foi pego de surpresa com a saída do técnico Dorival Júnior para o Flamengo. Em entrevista à ESPN, Robinson de Castro, presidente do Vozão, disse que em nenhum momento foi procurado pelo Rubro-Negro, que negociou diretamente com o treinador.

“O Flamengo não procurou o Ceará, foi direto no Dorival. O Dorival me chamou para uma conversa, disse que tinha sido uma sondagem…mas acredito que ele estava com a decisão tomada. Não havia muito como tentar convencer ele a ficar”, afirmou o mandatário.

“Eu só espero que quando demitir um treinador com três meses de trabalho por não ver um bom resultado eu não seja criticado”, completou, criticando a saída de Dorival.

A multa de Dorival Júnior com o Ceará gira em torno de R$ 500 mil. O treinador seguirá para Porto Alegre ainda nesta sexta para se juntar à delegação rubro-negra.