Rio - Um dia após demitir Paulo Sousa, o Flamengo anunciou no começo da tarde desta sexta-feira o seu substituto. Dorival Júnior, que estava no Ceará, deixou o clube nordestino e irá iniciar a sua terceira passagem pelo Rubro-Negro. O comandante, de 60 anos, assinou contrato até o fim da temporada.

Dorival irá assumir uma Flamengo vivendo sua temporada mais difícil desde que Rodolfo Landim é presidente do clube. Derrotado nas finais do Carioca e da Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro está vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. No Brasileiro, o Fla está a apenas um ponto da zona de rebaixamento e vive momento complicado.

A primeira passagem de Dorival pelo Flamengo se iniciou em julho de 2012. Ele levou o clube carioca a terminar o Brasileiro na 12º colocação. Ao todo, foram 15 vitórias, 11 empates e 10 derrotas do time nesse período. Em setembro de 2018, o comandante voltou ao Rubro-Negro. Em 12 partidas, foram sete vitórias, três empates e duas derrotas. O clube carioca foi vice-campeão da Série A.

Nas duas ocasiões, Dorival assumiu em meio a mudança de gestão. De 2012 para 2013, Patrícia Amorim deu lugar a Eduardo Bandeira de Melo. Já de 2018 para 2019, Rodolfo Landim assumiu o clube após dois mandatos consecutivos de Bandeira.