Publicado 10/06/2022 18:38

Paulo Pezzolano Thomas Santos Rio - Já anunciado como novo técnico do Flamengo, Dorival Júnior não foi a primeira e nem a segunda opção do Flamengo para substituir Paulo Sousa. Além de Cuca, o Rubro-Negro também procurou o uruguaio Paulo Pezzolano, técnico do Cruzeiro.

Em contato com o jornalista Jorge Nicola, o empresário de Pezzolano, Mathias Ferragut, admitiu que o treinador foi sondado pelo Flamengo. No entanto, optou por não abandonar seu trabalho a frente do Cruzeiro, que é líder isolado da Série B.

“Houve um contato comigo, mas o Paulo quer terminar o ano no Cruzeiro. Ele está feliz no Cruzeiro e não pensa em outra coisa hoje”, disse Ferragut.

Sem Pezzolano, o Flamengo fechou a contratação de Dorival Júnior, que assinou até o fim do ano. O treinador fará sua estreia contra o Internacional, neste sábado, em Porto Alegre.