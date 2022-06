Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 10/06/2022 15:46

Rio - Desde a chegada do técnico português Jorge Jesus, o Fenerbahçe, da Turquia, tem estado muito atento ao mercado brasileiro. Nesta semana, a imprensa turca noticiou a possível ida de Bruno Henrique, do Flamengo, ao clube comandado pelo Mister. No entanto, o camisa 27 pode não ser o único atleta do Rubro-Negro a voltar a ser treinador por Jorge Jesus.

Segundo informações do jornal turco Fanatik, o atacante Gabriel Barbosa também está no radar do Fenerbahçe. A boa relação do camisa nove com o treinador pode fazer com que o negocio caminhe bem para os turcos. Vale lembrar que Jorge Jesus chegou a jantar com Gabigol no final de abril, enquanto estava passando férias no Rio de Janeiro.

Gabigol e Jorge Jesus em 2019 Alexandre Vidal / Flamengo

No entanto, o Fenerbahçe depende do aval do Flamengo para negociar com o atacante. Porém, o Rubro-Negro só deseja negociá-lo pelo valor da sua multa rescisória, que está fixada em 33 milhões de euros (aproximadamente R$ 173 milhões, na cotação atual).

Porém, na expectativa de tentar convencer o Clube da Gávea, o Fenerbahçe planeja incluir o atacante Diego Rossi nas negociações. Vale lembrar que o atacante uruguaio chegou a ter conversas avançadas com o Flamengo, mas as negociações não seguiram em frente.