Paulo SousaGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 10/06/2022 16:53

Rio - A saída de Paulo Sousa do Flamengo teve repercussão internacional, especialmente em Portugal, terra natal do treinador, e na Polônia, país que era comandado pelo técnico antes de ele fechar com o clube carioca. Na ocasião, ele pagou a multa de cerca de R$ 2 milhões e deixou a seleção perto da repescagem para a Copa do Mundo do Catar.

Após a demissão do Flamengo, os jornais poloneses comentaram sobre o adeus do português e aproveitaram para alfinetá-lo.

"Eles (Flamengo) o conheceram mais rápido do que qualquer um suspeitava. O português não conseguiu dar conta, apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento", relatou o jornal Sport Fakt.

O Sport Wprost ironizou a decisão do treinador português, e fez questão de relembrar a decisão de Paulo Sousa no final de 2021.

"Recorde-se que o português, no final de dezembro de 2021, renunciou inesperadamente ao cargo de treinador da seleção polaca, que viria a liderar nos play-offs para a Copa do Mundo, e passados alguns dias assinou contrato com o clube brasileiro. Está novamente desempregado".

Com a saída de Paulo Sousa, o Flamengo agiu rapidamente no mercado e fechou com o técnico Dorival Júnior, que assinou com o Rubro-Negro até o final deste ano.