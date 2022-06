Dorival Júnior diz que está 'muito feliz' com o retorno ao Flamengo - divulgação

Publicado 10/06/2022 15:52 | Atualizado 10/06/2022 15:53

Rio - Novo treinador do Flamengo, Dorival Júnior foi anunciado nesta sexta-feira (10), para a sua terceira passagem pelo Rubro-negro após a demissão de Paulo Sousa. Em entrevista ao portal "UOL", o técnico afirmou que está "muito feliz" com o retorno ao clube carioca. Além disso, afirmou que, junto do novo time, está a caminho de Porto Alegre para o jogo contra o Internacional, que acontecerá neste sábado (11), às 21h, no Beira Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito, muito feliz. Queria voltar para o Flamengo um dia. Graças a Deus acabou acontecendo", disse Dorival Júnior ao portal 'UOL'.

Em sua terceira passagem pelo Flamengo, Dorival assinou mais um contrato curto para assumir o Rubro-negro, que inicialmente está previsto para seis meses. Após aceitar a oferta do clube carioca, o treinador assinou a rescisão do vínculo com o Ceará, avaliada por cerca de R$ 450 mil.

Antes de acertar com Dorival Júnior, o Flamengo tentou negociar com Cuca. O presidente Rodolfo Landim conversou com o ex-técnico do Atlético-MG, que recusou o convite após afirmar que está focado em outros projetos. Além desses dois nomes, o Rubro-negro cogitou Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e também o ex-treinador do clube carioca, Maurício Barbieri, do RB Bragantino.