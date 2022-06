Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo - Reprodução

Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo Reprodução

Publicado 10/06/2022 15:49

Rio - O Flamengo terá mais um desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Marcos Paulo, que faz parte do Sub-20 do clube mas tinha presença constante no banco de reservas do elenco principal, acabou torcendo o tornozelo direito na última terça-feira (07).

Marcos Paulo Reprodução

A lesão foi considerada grave. Marcos Paulo, inclusive, esteve próximo de romper três ligamentos do local. A expectativa é de que o jogador volte aos gramados em dois meses. A informação foi publicada primeiramente pelo influenciador "FlaZoeiro".

Nesta sexta-feira (10), o jogador publicou uma imagem de seu tornozelo nas redes sociais, respondendo a pergunta de um torcedor que questionou o motivo da ausência do lateral-esquerdo nas últimas partidas.

Sem Marcos Paulo, o Flamengo se prepara para enfrentar o Internacional, no próximo sábado (11), às 21h (horário de Brasília), no Beira-Rio. O confronto será válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e marcará a estreia do técnico Dorival Júnior.

Lesão de Marcos Paulo, jogador do Flamengo Reprodução/Instagram