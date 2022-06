Denílson projeta terceira passagem de Dorival Júnior no comando do Flamengo - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 10/06/2022 20:26

Rio - A terceira passagem de Dorival Júnior no comando do Flamengo foi projetada pelo comentarista Denílson, do programa "Jogo Aberto", da Band, nesta sexta-feira (10). Na ocasião, o ex-jogador acredita que a função do treinador será para recuperar o bom ambiente no clube.

"O ambiente muda. Eu acho o Dorival um excelente treinador. Ele é um cara que entende muito de futebol. Acho que o primeiro passo é recuperar o ambiente. Precisa recuperar esse ambiente saudável do vestiário, porque se trata de jogadores com muita experiência e vivência. Automaticamente, com esse ambiente ficando mais tranquilo, o resultado vai começar a aparecer", disse Denílson no 'Jogo Aberto', da Band.



O Flamengo anunciou a chegada de Dorival nesta sexta-feira após oficializar a demissão de Paulo Sousa. O treinador irá comandar o Rubro-negro pela terceira vez, e novamente com um contrato curto, previsto inicialmente para seis meses.