Publicado 10/06/2022 19:59

O Flamengo chegou na noite desta sexta a Porto Alegre para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão, neste sábado. A equipe treinou em Atibaia e desembarcou na capital gaúcha, onde já está no hotel concentrado para a partida.

No Flamengo, este será o primeiro jogo sem Paulo Sousa, que foi demitido na última quinta-feira. O técnico da equipe sub-20, Mario Jorge, esteve à frente do último treino do Rubro-Negro, mas Dorival Júnior já teve a documentação regularizada e, assim, está liberado para comandar o time à beira do gramado.

O Flamengo terá retornos importantes no Beira-Rio. Bruno Henrique, David Luiz e Pablo cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo contra o RB Bragantino e ficam à disposição. Santos, Fabrício Bruno, Matheus França (DM) e Arrascaeta (com a seleção uruguaia) são os desfalques.



O Flamengo entra em campo contra o Internacional neste sábado, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio.