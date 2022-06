Paulo Grilo, preparador de goleiros do Flamengo - Divulgação

Paulo Grilo, preparador de goleiros do FlamengoDivulgação

Publicado 10/06/2022 18:47

Com a demissão do técnico Paulo Sousa, integrantes da comissão técnica do português também se despediram do Flamengo. Um deles foi o treinador de goleiros Paulo Grilo, que publicou em suas redes sociais um texto.

"A felicidade era o sentimento do meu dia a dia. Os meus sonhos jamais vão ter prazo de validade, por isso não vou dizer adeus, mas apenas um até já. Se eu contasse de onde eu venho, por onde já andei e o mais importante, onde quero chegar, talvez entendam o motivo da minha garra, da motivação de sorrir todos os dias e acordar com o desejo de vencer e sentir um orgulho enorme em quem me tornei para as pessoas mais importantes da minha vida", publicou Grilo nas redes sociais.



Jogadores como Diego e Rodinei, além do membro da diretoria e ex-zagueiro Juan, responderam à publicação agradecendo e desejando êxito ao português. Quem também agradeceu foi o goleiro Hugo Souza. O arqueiro ganhou moral e confiança da comissão técnica, que não o barrou mesmo após as falhas que teve.



"Obrigado por tudo, pelo dia a dia, por todo esforço e pelo legado que você deixa, sucesso na sua caminhada. Deus o abençoe sempre, sem dúvida alguma que você mora no meu coração", escreveu Hugo.



O Flamengo anunciou a demissão de Paulo Sousa e sua comissão técnica na última quinta e já anunciou Dorival Junior como seu novo treinador.