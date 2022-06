Sormani critica acerto de Dorival Júnior com o Flamengo - Foto: Reprodução/ESPN

Sormani critica acerto de Dorival Júnior com o FlamengoFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 10/06/2022 21:00

Rio - A chegada de Dorival Júnior ao Flamengo "desapontou" Fábio Sormani, nesta sexta-feira (10), durante o programa "ESPN F90". Na ocasião, o comentarista afirmou que o treinador não foi grato ao Ceará após abandonar o projeto do clube na sequência desta temporada.

"Eu fiquei absolutamente desapontado com o Dorival. Por conhecer o Dorival, eu achava que ele não ia aceitar. Se no começo de carreira, ele recebe um convite do Flamengo, é para ir. Essa é a terceira passagem dele lá. Eu acho que a gente precisa ser grato a quem te dá oportunidades", disse Fábio Sormani no 'ESPN F90'.



"Aonde estava o Dorival no começo do ano? Por que o Flamengo não foi buscar ele antes? O Ceará apresentou um projeto para ele. Ele é rico e realizado profissionalmente. Ele não foi grato ao Ceará. Gosto muito do Dorival, mas ele me desapontou", concluiu.

Neste sábado, Dorival estará na beira do gramado do Beira Rio para fazer a sua estreia no comando do Flamengo contra o Internacional, às 21h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a 14ª colocação e soma 12 pontos na tabela da Série A.