Diego Rossi - Reprodução

Diego RossiReprodução

Publicado 11/06/2022 15:52

Rio - A chegada de Jorge Jesus fez o interesse do Fenerbahçe em Gabigol se intensificar. E para convencer o Flamengo a liberar o artilheiro, o clube turco estaria planejando envolver um "antigo sonho" do Rubro-Negro na operação. De acordo com o jornal local "Fanatik", o também atacante uruguaio Diego Rossi poderá ser envolvido em uma possível transação de Gabigol.

No entanto, o Flamengo estaria fazendo "jogo duro" pelo atacante. Segundo a publicação, Rubro-Negro teria pedido 33 milhões de euros (R$ 173 milhões) para liberar o herói do título da Libertadores de 2019. O valor seria o da multa rescisória do atacante.

Além de Gabigol, Jorge Jesus teria indicado mais três jogadores do Flamengo para reforçar o clube turco. Bruno Henrique e Willian Arão, que pertencem ao clube carioca, e que trabalharam com o português. E Andreas Pereira, que irá retornar ao United, e que não fez parte do grupo rubro-negro durante a passagem de Jorge Jesus.

Revelado pelo Peñarol, do Uruguai e com passagens pelo futebol dos Estados Unidos, Diego Rossi, de 24 anos, chegou ao clube turco na última temporada. O jovem atuou em 39 partidas, marcou seis gols e deu sete assistências.