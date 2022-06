Diego Alves - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 11/06/2022 14:06 | Atualizado 11/06/2022 14:39

Rio - Diego Alves retornará ao posto de titular na meta do Flamengo na noite deste sábado (11), contra o Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a chegada do técnico Dorival Júnior, o experiente goleiro retorna ao time inicial do Rubro-Negro após quase quatro meses. A informação é do 'GE'.

O novo treinador do Flamengo chegou a Porto Alegre na noite de sexta-feira e se reuniu com o elenco flamenguista na manhã de sábado, às vésperas da partida contra o Colorado, quando informou sobre a mudança na escalação.

Aos 36 anos e vivendo momento complicado quando o Rubro-negro era comandado por Paulo Sousa, Diego Alves não era titular do Flamengo desde o empate em 2 a 2 com o Resende, pelo Campeonato Carioca, no dia 27 de fevereiro.