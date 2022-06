Dorival Júnior diz que está 'muito feliz' com o retorno ao Flamengo - divulgação

Publicado 11/06/2022 15:59

Rio - Após demitir o técnico português Paulo Sousa na última quinta-feira, o Flamengo terá seu primeiro compromisso sob o comando de Dorival Júnior. Neste sábado, às 21h, o clube carioca encara o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na chegada à capital gaúcha, o novo treinador rubro-negro conversou com o canal "FlaTV" e rasgou elogios ao time, além de destacar o objetivo de brigar pelas melhores colocações em todas as competições disputadas pela equipe na temporada.

"Um dos melhores elencos do país, é um grupo muito forte. Eu não tenho dúvidas que o objetivo principal é, primeiro e sempre, estar brigando pelas melhores colocações das competições que dispute, e não será diferente. Temos que encontrar esse caminho e faremos de tudo para que as coisas aconteçam favoravelmente", declarou o treinador.

Dorival Júnior está em sua terceira passagem pelo Flamengo. A primeira oportunidade de comandar o elenco foi em 2012 e saiu em 2013. No ano de 2018, o técnico retornou ao Rubro-Negro na mesma maneira em que se encontra atualmente, surgindo como um nome de 'emergência' após a saída de Maurício Barbieri, e alcançou bons resultados, colocando o time em segundo lugar no Brasileirão daquele ano, com 72 pontos. Na atual classificação e com o avanço de onze rodadas, o clube está em 14º lugar, com 12 pontos.