Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 11/06/2022 18:50

Rio - O desejo do Fenerbahçe pela contratação de Bruno Henrique vem crescendo nos últimos dias. De acordo com informações do jornalista Julio Miguel Neto, o clube turco irá apresentar uma nova proposta ao Flamengo para fechar com o jogador, de 31 anos, que defende o Rubro-Negro desde 2019.

O Flamengo teria recusado uma proposta de 4,6 milhões de euros (cerca de R$ 24,2 milhões) do clube turco pelo atacante. O valor da multa de Bruno Henrique com o clube carioca é de 35 milhões de euros (cerca de R$ 183,9 milhões).

Na imprensa turca existe um grande otimismo de que Bruno Henrique será jogador do Fenerbahçe. Ele é tratado como prioridade na lista que Jorge Jesus apresentou ao novo clube em seu chegada à Turquia. De acordo com o jornalista turco Ömer Çelikbal, o próprio atacante teria se interessado pela transferência e autorizado os seus representantes a ouvirem a proposta do Fenerbahçe.

Um dos destaques do título da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Bruno Henrique entrou em campo em 184 partidas pelo Flamengo, marcando 79 gols e dando 43 assistências. O contrato do atacante com o Rubro-Negro vai até o final da temporada do ano que vem.