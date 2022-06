Flamengo foi derrotado por 3 a 1 em Porto Alegre - Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo foi derrotado por 3 a 1 em Porto AlegreMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/06/2022 22:54 | Atualizado 11/06/2022 23:01

Rio Grande do Sul - No primeiro jogo de Dorival Júnior, o Flamengo seguiu sua sequência negativa no Brasileirão. Diante do Internacional, em Porto Alegre, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 em Porto Alegre. O resultado foi a terceira derrota consecutiva dos cariocas na competição. Com 12 pontos, o Flamengo só não está na zona de rebaixamento da Série A por conta dos critérios de desempate.

O clube carioca foi inferior ao Colorado durante quase toda a partida. Na primeira etapa, Wanderson marcou duas vezes e abriu vantagem para a equipe gaúcha. No segundo tempo, Andreas Pereira diminuiu e fez o Flamengo ensaiar uma reação. Porém, no fim, Pedro Henrique fez de pênalti e deu números finais ao duelo.

Dorival Júnior não terá muito tempo para treinar o Flamengo antes do próximo duelo. O Rubro-Negro volta a jogar contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Já o Colorado, que entrou no G-4, irá atuar no mesmo dia contra o Goiás, fora de casa, no mesmo dia do próximo compromisso do Rubro-Negro.

O jogo mal começou e o torcedor do Flamengo já viu a sua equipe sair atrás do placar. Com menos de um minuto, Filipe Luís foi desarmado por David, a bola chegou a Alan Patrick, que tocou para Bustos cruzar para Wanderson aparecer e abrir o placar para o Internacional em Porto Alegre.

Atordoado, o Flamengo era inferior na partida e extremamente mal posicionado defensivamente. Em outro erro de saída de bola, o Colorado ampliou. Com 21 minutos, Everton Ribeiro perdeu a bola para Alan Patrick. O meia achou David, que deu passe para Wanderson, novamente, tocar sem chances de defesa para Diego Alves.

Com a vantagem no placar, o Internacional passou a administrar a partida. Com muitas dificuldades, o Flamengo só foi conseguir criar uma chance aos 38 minutos. David Luiz lançou, Bruno Henrique ganhou da defesa colorada e tocou por cima de Daniel. A bola tocou na trave e se ofereceu para Gabigol, que finalizou para fora.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma mudança. Marinho entrou na vaga de Thiago Motta. Com apenas 12 minutos, o clube carioca conseguiu diminuir. Willian Arão achou Bruno Henrique na esquerda, o atacante cruzou e Andreas Pereira pegou de primeira, marcando para os visitantes em Porto Alegre.

Com mais posse de bola, o Flamengo acabou dando espaços para o Internacional e por pouco os donos da casa não fizeram mais um. Aos 28 minutos, em belo contra-ataque puxado por Taison, Johnny achou Alemão que finalizou para boa defesa de Diego Alves, salvando os cariocas do terceiro gol. Cinco minutos depois, Pedro Henrique fez bela jogada pela esquerda e serviu Taison, que finalizou para fora.

Nos últimos minutos, o Flamengo buscou o empate, mas esbarrou na falta de inspiração e organização de uma equipe que vive um turbilhão de problemas em meio a uma troca de treinador. Aos 44 minutos, o Internacional chegou ao terceiro gol. Matheuzinho e Pedro Henrique se envolveram em um choque e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio Pedro Henrique cobrou e deu números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 FLAMENGO



Estádio: Beira-Rio (RS)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Cartões Amarelos: Matheuzinho, Marinho (FLA); Bustos, De Pena, Taison (INT)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Wanderson, do Inter, com 46 segundos de jogo; Wanderson, do Inter, aos 21 minutos do primeiro tempo; Andreas Pereira, do Flamengo, aos 12 minutos do segundo tempo; Pedro Henrique, do Inter, aos 46 minutos do segundo tempo;



INTERNACIONAL: Daniel; Bustos (Moledo), Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Rodrigo Dourado (Johnny), De Pena, Alan Patrick (Alemão) e Wanderson (Taison); David (Pedro Henrique).

Técnico: Mano Menezes



FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Arão (Pedro), Thiago Maia (Marinho), Andreas e Everton Ribeiro (Diego); Bruno Henrique e Gabi.

Técnico: Dorival Júnior