Torcedores do Flamengo realizaram protesto - Reprodução / Twitter

Torcedores do Flamengo realizaram protestoReprodução / Twitter

Publicado 12/06/2022 13:01

Rio - O clima no Flamengo não está nada fácil. Após a derrota para o Internacional, em Porto Alegre, a delegação rubro-negra foi recebida por protesto no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Durante à madrugada, cerca de 20 torcedores apareceram com palavras de ordem voltadas para o elenco e também para os dirigentes.

O clima “de amor nos dias dos namorados está “gostosinho” no #FLAMENGO.



No desembarque no aeroporto do Rio de Janeiro, jogadores foram “homenageados” pelos torcedores que lá estavam…



Parabéns aos envolvidos! pic.twitter.com/2uqJFx0l1t — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) June 12, 2022

Com gritos de "time sem vergonha", o ato foi pacífico. O Flamengo vive um momento bastante delicado, com três derrotas seguidas no Brasileiro. No último sábado, na estreia de Dorival Júnior, o clube carioca perdeu por 3 a 1 no Beira-Rio para o Inter.

O Flamengo voltará aos gramados na próxima quarta-feira pelo Brasileiro. O Rubro-Negro recebe o Cuiabá, às 20h30, no Maracanã, e vai em busca de uma vitória para evitar entrar na zona de rebaixamento do Brasileiro.