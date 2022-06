Everton Cebolinha - Divulgação / Benfica

Publicado 12/06/2022 15:54

Rio - Dentro de campo o Flamengo vive uma situação delicada na temporada. Porém, fora dele, o Rubro-Negro pode receber um reforço de peso em breve. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Everton Cebolinha está perto de deixar o Benfica e acertar com o clube carioca.

Em contato com o empresário do ex-jogador do Grêmio, o jornalista revelou otimismo do agente, que já estaria dando como certo o acordo. Cebolinha foi contratado pelo Benfica em 2020, a pedido de Jorge Jesus, e depois da saída do português perdeu espaço e hoje está na lista de transferências da equipe de Lisboa.

Segundo o jornalista, o otimismo aconteceu pelo fato de o Flamengo supostamente ter sinalizado positivo com o desejo de pagar 15 milhões de euros, pouco menos de R$ 79 milhões, pelo brasileiro. Os valores agradam o Benfica e a negociação deve andar positivamente nos próximos dias.