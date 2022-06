Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quer primeiro resolver problema de penhora - Gilvan de Souza/Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quer primeiro resolver problema de penhoraGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/06/2022 11:40

Rio - A imprensa turca segue repercutindo o suposto interesse do Fenerbahçe em jogadores do Flamengo. De acordo com informações do jornal "Fanatik", o clube, de Jorge Jesus, deverá enviar representantes em breve ao Rio de Janeiro para finalizar a contratação de Bruno Henrique.

Bruno Henrique Marcelo Cortes/Flamengo

O clima na imprensa do país é de otimismo em relação ao possível reforço. Ele é tratado como prioridade na lista que Jorge Jesus apresentou ao novo clube em seu chegada à Turquia. De acordo com o jornalista turco Ömer Çelikbal, o próprio atacante teria se interessado pela transferência e autorizado os seus representantes a ouvirem a proposta do Fenerbahçe.

Um dos destaques do título da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Bruno Henrique entrou em campo em 185 partidas pelo Flamengo, marcando 79 gols e dando 44 assistências. O contrato do atacante com o Rubro-Negro vai até o final da temporada do ano que vem.