Conmebol multa Flamengo por atos da torcida no Maracanã - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 13/06/2022 14:29

Rio - A Comissão Disciplinar da Conmebol multou o Flamengo em 8 mil dólares, cerca de R$ 40,8 mil, por infrações ao Código Disciplinar na partida com o Sporting Cristal, na fase de grupos da Libertadores. Nesta mesma edição da Copa, o clube já havia sido punido pela entidade por infrações ao mesmo artigo - relembre aqui.



O artigo no qual o Flamengo foi enquadrado fala sobre "supostos comportamentos incorretos ou inapropriados dos torcedores", entre eles: invasão de campo; lançamento de objetos; e presença fogos de artifício. A Conmebol, contudo, não especificou qual foi o caso do jogo contra o Sporting Cristal, vencida por 2 a 1 pelo Fla no Maraca.



Por ser reincidente, a multa subiu de 5 mil dólares para 8 mil dólares. Os valores são diretamente descontados do montante a ser recebido pelo Flamengo, da Conmebol, pelos direitos de Televisão e Patrocínio.