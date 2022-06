RS - Partida entre INTERNACIONAL x FLAMENGO pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida realizada no Estadio Beira Rio em Porto Alegre. Neste sábado (11). - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/06/2022 15:20

Rio - O Flamengo teve mais uma atuação ruim na estreia do técnico Dorival Júnior, na derrota por 3 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre. Durante o programa "Seleção SporTV" desta segunda, o comentarista Carlos Eduardo Lino detonou a postura dos jogadores rubro-negros na partida e fez uma comparação inusitada.

” O time do Flamengo parece um gato gordo andando pela casa. Para isso mudar, precisa de um treinador e de treinamento. Contudo, isso parte também do empenho dos jogadores. Ou seja, os atletas precisam dar um passo a mais em direção a melhora. Contra o Internacional, vimos um time que queria correr, mas não conseguiu”, disse Lino.

“Isso porque, o elenco do Flamengo está descoordenado, as ideias táticas dentro de campo estão confusas ainda e mal condicionado. Os jogadores de confiança do elenco voltaram a entrar em campo mas o time tomou 1 a 0 na largada do jogo. Desse modo, o ambiente foi muito ruim. Mas a melhora parte muito mais do grupo de jogadores”