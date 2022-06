Treinador Dorival Júnior em sua primeira atividade no Flamengo, no Ninho do Urubu - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/06/2022 11:36

Rio - A saída de Paulo Sousa e os seis profissionais que o acompanham obrigaram o Flamengo a, neste primeiro momento, "subir" profissionais das divisões de base para compor a comissão técnica de Dorival Júnior, que comandou a primeira atividade nesta segunda, no Ninho, com o elenco principal. Ao mesmo tempo, a diretoria busca no mercado outros nomes.

Além do técnico português, deixaram o Flamengo na última semana os auxiliares Manuel Cordeiro e Victor Sanchez, os preparadores Antonio Gómez e Lluis Sala, o preparador de goleiros Paulo Grilo e o analista de desempenho Cosimo Cappagli.



Dessa forma, Dorival Júnior trouxe consigo os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende. Já Tiago Eller, que era auxiliar de Paulo Grilo, assume a função de preparador de goleiros enquanto o Flamengo busca um nome no mercado.

Ainda assim, dois profissionais subiram da base e estão emprestados ao time principal: Willian Costa, preparador físico, e Breno Borges, preparador de goleiros.



É com essa comissão técnica que o Flamengo se prepara para dar a volta por cima na turbulenta temporada até aqui. Nesse sentido, o primeiro adversário do Fla desta nova fase é o Cuiabá, às 20h30 desta quarta-feira, no Maracanã. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.