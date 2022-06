Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/06/2022 16:20 | Atualizado 14/06/2022 17:16

Rio - Revelação do Vélez Sarsfield (ARG), Luca Orellano, de 22 anos, está no radar do Flamengo. O departamento de futebol do Rubro-Negro já buscou informações junto ao estafe e monitora o atleta, mas, em contato com o LANCE! nesta terça-feira, a diretoria do clube argentino reforçou que não foi procurada a respeito do camisa 10.

Luca Orellano estaria na mira do Flamengo Foto: Divulgação/Vélez Sarsfield

- Até o momento não houve nenhum contato formal - respondeu Diego Gonzalez, vice-presidente do Vélez Sarsfield, sobre Orellano.



Com contrato até dezembro de 2023, Luca Orellano tem multa rescisória em contrato de oito milhões de euros, cerca de R$ 42 milhões segundo a cotação atual. Nome importante no time de Maurício Pellegrino, o camisa 10 não terá a saída facilitada pelo Vélez.

O São Paulo é outro clube brasileiro que tem interesse no jogador, conforme publicou o jornalista argentino Martin Etcheverry.



Formado nas divisões de base do Vélez, Orellano assumiu papel de destaque na temporada 2020/21, quando disputou 59 partidas, marcou sete gols e deu cinco assistências. Em 2021/22, o meia foi titular em 17 das 24 jogos, nos quais fez três gols e três assistências.