Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 14/06/2022 15:30 | Atualizado 14/06/2022 16:03

Rio - Neto voltou a mencionar a "soberba" do time do Flamengo e afirmou que os jogadores estão "derrubando" os treinadores do clube. Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta terça-feira (14), o apresentador criticou Dorival Júnior. Na ocasião, o ex-jogador disse que se decepcionou com o treinador após o acerto com o clube carioca.

Dorival Júnior comanda treino do Flamengo - 14/06/2022 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

"Vamos começar falando do Flamengo. Time soberbo! [Eles] estavam jogando no Maracanã no meio da pandemia quando tinha gente morrendo. E esse time tem um monte de jogador 'mimizento'. Quem está derrubando os treinadores do Flamengo são os jogadores", afirmou Neto no 'Os Donos da Bola'.



“Vocês acham mesmo que foi o Marcos Braz? [vice de futebol] Vocês acham que foi o Landim? [presidente] Vocês acham que eles entendem de futebol? Quem derruba treinador é jogador! Ainda mais na situação do Flamengo, que vem há três anos em um ambiente ruim”, completou.

Por fim, Neto afirmou que Dorival Júnior "deu um tiro no pé" após acerto com o Flamengo. Na ocasião, o apresentador criticou os primeiros passos do treinador no Rubro-negro.



"Dorival Júnior, você deu um tiro no pé. Você já quer dar treino em dois períodos no Rio. Você vai cair também", concluiu.