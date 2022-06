Edmundo - Foto: Reprodução/Band

Publicado 14/06/2022 17:44

Rio - O Flamengo está próximo de fechar a contratação do atacante Everton Cebolinha. Apesar de elogiar a contratação do jogador, Edmundo acredita que o Rubro-Negro deveria investir em um reforço para o setor defensivo, que segundo ele está bagunçado.

“Everton saiu daqui jogando de forma brilhante, sendo titular da seleção na Copa América. A expectativa é que ele retorne jogando ainda melhor. Para resolver o problema, seria melhor gastar essa grana com um cara de defesa que organizasse a equipe, embora o Flamengo tenha ótimos zagueiros. O sistema ficou meio bagunçado (…) Se os jogadores estiverem entrosados, o Flamengo pode arrebentar novamente, mas tem que ter uma preocupação com o sistema defensivo. Os laterais são Isla e Filipe Luís. Eles não dão conta do recado, embora tenha outros jovens como o Matheuzinho e Ayrton Lucas, mas tem sempre a sombra do jogador experiente”, afirmou Edmundo em seu canal no YouTube.

“Acho que vai ser necessária uma reformulação total, mas alguns contratos se encerram apenas no final do ano. Você vai afastar alguns atletas que levaram (o time) aos momentos de glória? Não acho que seja justo. Tem que extrair o máximo de caldo de uma laranja antes de jogá-la fora. Mandar alguns jogadores embora antes no meio da temporada seria uma exposição muito grande para os dirigentes. Se tem um contrato, é para cumprir. Acho que a geração 85 não permanece, independente do técnico que esteja comandando”, completou.