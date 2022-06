Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/06/2022 20:06

Rio - O Flamengo está próximo de concretizar um novo acordo de parceria para estampar o seu uniforme. A diretoria do clube está com conversas avançadas com o Grupo Cimed, uma indústria farmacêutica, para firmar um contrato de patrocínio. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Renan Moura.

Caso a parceria se confirme, o suplemento Leviatan, que faz parte do Grupo Cimed, ocupará a parte inferior traseira do uniforme do clube, espaço que atualmente é ocupado pela "FlaTV+". Os valores do acordo foram mantidos em sigilo.

O presidente da Cimed, João Adibe, inclusive, esteve presente na Gávea na última terça-feira (13), para acertar os detalhes finais do acordo. Ele, inclusive, registrou sua visita com uma publicação em uma rede social.