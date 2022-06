Vidal durante treinamento da Internazionale (Foto: Reprodução/Internazionale) - Reprodução/Internazionale

Publicado 15/06/2022 09:30

Rio - O meia Arturo Vidal, de 35 anos, vem sendo ventilado como possível reforço do Flamengo, porém, um gigante da América do Sul pode entrar na briga pelo chileno. De acordo com informações do jornal argentino "Olé", o Boca Juniors teria interesse na contratação do jogador.

Arturo Vidal tem contrato com a Inter de Milão até junho de 2023, porém, ele já deixou claro o seu interesse de deixar o clube italiano. A equipe europeia não irá dificultar a sua saída e o acordo entre as partes deverá acontecer em breve.

Com carreira internacional de destaque, defendendo clubes como Juventus, Bayern, Barcelona e Inter de Milão, Vidal já declarou que deseja defender o Flamengo. Apesar dos rumores, nenhuma das duas partes confirmou oficialmente que há uma negociação em curso entre o clube carioca e o jogador.