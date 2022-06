Everton Cebolinha - Divulgação / Benfica

Publicado 15/06/2022 11:32

Rio - O Flamengo está bem perto de finalizar a contratação do atacante Everton Cebolinha. O Benfica aceitou a proposta do clube carioca e o ex-jogador do Grêmio deverá assinar um contrato de cinco anos com o Rubro-Negro. Ele será o primeiro reforço do Fla para o segundo semestre.

A proposta do Flamengo é de 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 71,97 milhões) iniciais, mais bônus que podem fazer o valor chegar a até 16 milhões de euros (cerca de R$ 85,30 milhões). O Rubro-Negro irá realizar o pagamento parcelado em quatro anos.

Everton Cebolinha tem 26 anos e chegou ao Benfica em 2020. O clube português investiu 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais na ocasião, para tirar o jogador do Grêmio, clube o qual defendeu de 2013 a 2020, com atuações de gala que o fizeram chegar à seleção brasileira.

Pelo Benfica, Cebolinha disputou 95 partidas, deu 17 assistências e fez 15 gols. Desde a sua chegada ao time português, o atacante alterna entre time titular e reserva, mas sempre com boas atuações, sobretudo após a saída de Jorge Jesus da equipe.