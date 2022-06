Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

João Gomes Gilvan de Souza / Flamengo Rio - O Flamengo pode sofrer uma perda importante na próxima janela de transferências. De acordo com o jornalista Thiago Asmar, do canal Pilhado, o Benfica demonstrou interesse na contratação do volante João Gomes e pode fazer uma proposta em breve.

Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta oficial por João Gomes. No entanto, o Benfica se junta a Manchester United e Atlético de Madrid como europeus interessados no futebol do jogador de 21 anos.

João Gomes tem sido um dos destaques em meio à turbulenta temporada do Flamengo. Segundo o Transfermarkt, site especializado no mercado da bola, o volante está avaliado em pelo menos 9 milhões de euros (cerca de R$ 47,88 milhões).