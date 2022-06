O técnico Dorival comanda o treino no CT do Flamengo - 14-06-2022 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/06/2022 12:45

Rio - O Flamengo precisou ir ao mercado reforçar sua comissão técnica após a saída do técnico Paulo Sousa e a chegada de Dorival Júnior. De acordo com o portal "UOL", o Rubro-Negro acertou as contratações dos profissionais Michael Minthorne e Tadashi Hara.

Michael já havia trabalhado no Flamengo como consultor quando o clube possuía uma parceria com a empresa EXOS. Na época, ele foi um dos responsáveis pela implementação do Centro de Excelência em Performance. Agora, será contratado diretamente pelo Rubro-Negro e coordenador científico que irá gerenciar a área de preparação física e fisiologia.

Já Tadashi Hara estava trabalhando no Athletico-PR e chega para reforçar a equipe de fisiologia. Ele chega bem recomendado à equipe carioca e deve iniciar seus trabalhos no Ninho do Urubu já nesta quarta-feira.

O Flamengo ainda avalia a contratação de um preparador de goleiros. Mesmo satisfeito com o trabalho de Thiago Eller, o clube estuda algumas possibilidades. Flavio Tenius, ex-Botafogo, é um dos nomes especulados.