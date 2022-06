Fábio Sormani - Foto: Reprodução/ESPN

Rio - Fábio Sormani analisou o atual momento do Flamengo no programa "ESPN F90" desta quarta-feira. O comentarista relembrou situação vivida pelo Cruzeiro em 2019 e afirmou que o elenco rubro-negro precisa pensar em rebaixamento.



"As pessoas falavam: ‘Cruzeiro não cai. Tem Fábio, Dedé, Thiago Neves… há times piores’. E caiu. Eu concordo que a realidade do Flamengo é lutar para ser campeão de tudo, mas tem que pensar no rebaixamento. É desse jeito que cai", disse Sormani.

Atualmente, o Flamengo está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos em 11 partidas, o elenco rubro-negro busca vencer as próximas partidas para sair dessa situação.



O Flamengo entra em campo neste sábado, contra o Cuiabá, às 20h30, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, o Rubro-Negro vai em busca de uma importante vitória na competição.