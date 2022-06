Dorival Junior no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/06/2022 10:19

Após a crise que culminou na demissão de Paulo Sousa, o Flamengo de Dorival Júnior conseguiu o primeiro passo para começar uma nova fase. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, o time conquistou a primeira vitória sob o comando do novo treinador, afastou-se da zona de rebaixamento e ganhou mais tranquilidade para o duelo importante contra o Atlético-MG, domingo no Mineirão.

"Era uma vitória fundamental para esse momento. Não sei como ela aconteceria e felizmente veio com a equipe jogando bem. Fizemos apenas dois trabalhos, precisará de um tempo ainda para que a equipe se encontre de uma maneira mais natural. É um grupo altamente qualificado e com muito pouco já foi alcançado algo positivo. Quem sabe aí encontremos um caminho positivo. Foi apenas um bom resultado, nada mais que isso. Vamos continuar aquele trabalho de formiguinha", afirmou.



Em sua segunda partida no retorno ao Flamengo, Dorival conseguiu evolução em relação à derrota para o Internacional por 3 a 1, que fez com que o treinador adversário (Mano Menezes) comentasse com ele que era possível melhorar mesmo com o time "todo esculhambado".



Entretanto, Dorival fez questão de não culpar seu antecessor Paulo Sousa pelo mau momento do Flamengo. " No nosso país caçamos culpados quando as situações não acontecem. Acho que temos que caçar soluções. Quando falam 'o Flamengo precisar fazer isso ou aquilo', eu prefiro apostar na recuperação dessa equipe. Uma recuperação que passa pelas ações de cada um deles. Com calma e tranquilidade, aproveitar todo o trabalho anterior do Paulo Sousa, vamos tentar dar sequência, e usar o máximo possível do legado que ele tenha deixado", completou.