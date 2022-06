Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo - Reprodução

Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo Reprodução

Publicado 16/06/2022 19:40 | Atualizado 16/06/2022 19:40

O técnico Dorival Junior ganhou dois grandes problemas para a sequência de jogos importantes que terá nos próximos dias: Bruno Henrique e David Luiz. O caso mais grave é do atacante, que, pelo menos no primeiro momento, não precisará operar, mas fará novos exames para tomar a decisão se fará tratamento conservador ou passará por cirurgia.

Segundo o Flamengo, "o atleta Bruno Henrique realizou exame de imagem que constatou uma lesão multiligamentar no joelho direito. Por conta do intenso derrame articular e processo inflamatório recente, o atacante passará por novo exame na próxima semana para definir se o tratamento será cirúrgico ou conservador."

Segundo apurou a reportagem, a lesão de Bruno Henrique é bem parecida com a de Thiago Maia, em 2021. Pela inflamação no local e por estar com dores o diagnóstico ainda é difícil de ser dado precisamente. Mas se o tratamento for conservador o prazo é de três a quatro meses. Se for cirúrgico, de oito a dez meses para retornar.

Já em relação a David Luiz, o Fla emitiu o seguinte comunicado: "já o atleta David Luiz foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita. Os dois iniciaram tratamento, nesta quinta-feira (16), no CT Ninho do Urubu."