Matheuzinho recebeu a camisa comemorativa de 100 jogos pelo Flamengo de Marcos BrazMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/06/2022 13:41

Titular nas últimas partidas do Flamengo, Matheuzinho teve mais uma motivo para comemorar além da vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão. O lateral de 21 anos recebeu uma camisa comemorativa pelas 100 partidas com a camisa rubro-negra, marca alcançada na derrota por 1 a 0 para o Bragantino, há duas rodadas.

"É inexplicável apenas com 21 anos completar 100 jogos com a camisa do Flamengo, que tem a maior torcida do mundo e, na minha opinião, a mais fanática. Aprendi a ser Flamengo a cada jogo. Espero que sejam os primeiros 100, depois mais 200, 300, se Deus quiser", afirmou.



E realmente essa marca tem tudo para crescer ainda mais. Recentemente, Matheuzinho renovou contrato por mais quatro anos, até dezembro de 2026.



Contratado para integrar a equipe sub-20 em 2019, o lateral chegou aos profissionais e conquistou o Carioca e o Brasileiro de 2020, a Supercopa do Brasil e o Carioca de 2021.Já são 102 partidas pelo Flamengo e três gols.